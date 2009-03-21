Каталог сайтов

Приятный в работе человек. Изначально знал что необходимо, что заметно упростило задачу. Не требовал ничего сверх нормы, проплаты делал все вовремя (или даже раньше чем необходимо). Буду рад с ним ещё поработать, если вдруг ему что-то понадобится.