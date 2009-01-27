Источник: http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Certifiers сортировка по регионам и нужна инфа из разделов: Северо-Западный федеральный округ Город Санкт-Петербург город федерального значения Ленинградская область Центральный федеральный округ Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения Московская область результат нужен в exсel'e ...
Корректировка скрипта(граббер)аукциона manheim.com
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Корректировка скрипта(граббер) аукциона manheim.com всвязи с изменением данных в коде HTML
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