Модуль(компонент) под виртуалмарт

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Нужно под виртуалмарт написать модуль (компонент), который бы позволял генерирораровать СЛОЖНЫЙ товар... Пример реализации http://www.doctor-jet.ru/catalog/show/?id=7

15 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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