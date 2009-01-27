Сбор инфы с сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок376 просмотров
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Источник:

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Certifiers

сортировка по регионам

и нужна инфа из разделов:

Северо-Западный федеральный округ

Город Санкт-Петербург город федерального значения

Ленинградская область

Центральный федеральный округ

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

Московская область

результат нужен в exсel'e с разнесенной по столбцам инфой.

цена: 3000 руб - мое предложение

если можете сделать задание дешевле - предлагайте - больше шансов получить его

возможно и повышение цены.

предложение плиз шлите на мыло kyrkunov {doggy} mail.ru

к сожалению нет возможности просматривать сайт.

15 лет назад
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
docwriter
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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