Нужно подправить модуль в XT:Commerce

Необходимо немного подправить модуль XT:Commerce. В модуле оплаты banktransfer.php (нем. версия) нужно убрать проверку номера счета и кода банка. Сделать так чтобы вводился только номер карты и ее номинал, данные собирались в админке или по E-mail. Оплата договорная.