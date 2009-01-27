Создание опросов на сайте

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки272 просмотра
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Доброго времени суток. Информационному сайту www.finexam.ru требуется создание функционала опросов на базе "1С-Битрикс: Управление сайтом. Эксепрт". При успешном выполнении задания будем ориентироваться на долгосрочное сотрудничество.

Основные требования:

1. Проживание - Санкт-Петербург

2. Выполнение работ в чётко поставленные сроки

3. Высокий уровень знаний программирования в 1С-Битрикс

15 лет назад
finexam
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
qteam
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$50
1 день
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