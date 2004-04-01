Доработка WebAsyst Shop-Script

Нужно разработать такой скрипт: главная страница = два фрема... вверху- листинг - объявление №1.... №2... и кнопка отправить... внизу открывается сайт и туда вбиваются данные посредством скрипта и публикуются на сайте... может будет кнопка "далее", ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать функционал WebAsyst Shop-Script, предпочтение для имеющих опыт работы с Shop-Script.
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