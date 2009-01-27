PHP - автозаполнитель форм для добавления

Нужно разработать такой скрипт:

главная страница = два фрема...

вверху- листинг - объявление №1.... №2... и кнопка отправить...

внизу открывается сайт и туда вбиваются данные посредством скрипта и публикуются на сайте...

может будет кнопка "далее", чтобы проходить одни и те же шаги... или авто скрипт вообще, чтобы чел. не нужен был... что ты его запускаешь на компе и он сам вбивает объявления через определенное время...

или можно сделать через простой fputs...

информация берется из базы или файла конфигурации, кол-во объявл. 300 ... на программу - 1-2 дня, т.к. она простая...

подробности обсудим с подходящим кандидатом.

и ещё, в случае удачного выполнения задания - можно продолжить сотрудничество, т.к. работы много... обычные требования - знание PHP5, smarty, и желательно знание cms koobi