Необходимо написать систему вывода объявлений по типу аукциона, которая выводит объявления на страницах в зависимости от совпадения ключевых слов и слов на странице сайта в теге title. + опцианально : пополнение счета через Робокс, webmoney, аккаунт ...
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Нужна форма обратной связи с картой метро (нечто подобное: http://www.superjob.ru/vacancy/search/). Сайт на HTML (обработка через PHP). Подробности при общении.
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