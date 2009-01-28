Доработки в PHP коде

Добрый вечер,

Есть сайт www.seven.by, на главной странице выводятся все автомобили из базы.

+ Необходимо ограничить вывод автомобилей шестью (6) случайным образом по одному из каждой категории (лимузины, представительские и т.п.).

+ Там где чуть выше написано АВТО - поменять надпись на Некоторые наши автомобили.

+ В шапке логотип картинкой, есть аналог, только FLASH

Это все.

Сделано на CakePHP.

Стучите в аську: 200042077.

Прошу не беспокоить менеджеров и крупные студии.

Оплата по факту, WMZ, сразу по выполнению. Пользователям с историей возможна предоплата.

p/s/ сроки критичные. День-два не устраивают, нужен человек готовый сразу приняться за работу