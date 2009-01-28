Доработки в PHP коде

Задача - Прикрепить ГОТОВЫЙ сайт по продаже мультимедиа контента (mp3) к cms. В данный момент сайт "голый", работает без cms на одних скриптах. Прочитать о том, как создавался сайт можно тут - (http://www.esker.ru/index.php?dn=news&to=art&id=15) Необходимы модули - Многоуровневая регистрация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер,
Есть сайт www.seven.by, на главной странице выводятся все автомобили из базы.
+ Необходимо ограничить вывод автомобилей шестью (6) случайным образом по одному из каждой категории (лимузины, представительские и т.п.).
+ Там где чуть выше написано АВТО - поменять надпись на Некоторые наши автомобили.
+ В шапке логотип картинкой, есть аналог, только FLASH
Это все.
Сделано на CakePHP.
Стучите в аську: 200042077.
Прошу не беспокоить менеджеров и крупные студии.
Оплата по факту, WMZ, сразу по выполнению. Пользователям с историей возможна предоплата.
p/s/ сроки критичные. День-два не устраивают, нужен человек готовый сразу приняться за работу
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