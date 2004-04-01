Внедрение новых функций в скрипт

Задача - Прикрепить ГОТОВЫЙ сайт по продаже мультимедиа контента (mp3) к cms. В данный момент сайт "голый", работает без cms на одних скриптах. Прочитать о том, как создавался сайт можно тут - (http://www.esker.ru/index.php?dn=news&to=art&id=15) Необходимы модули - Многоуровневая регистрация ...
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Вот сайт http://zagrebun.ru . Там только контекстная реклама . Можно ли сделать еще и графическую в блоках ?(пример как на begun.ru или google.com ) Естественно нужно доработать сами блоки в которых это будет отображаться.
Тоесть в блоках , сбоку описания ссылки , чтобы была какая либо картинка загруженная рекламодателем . В блоке может быть от одной до 6 ссылок и описаний
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