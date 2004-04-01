Внедрение новых функций в скрипт

Вот сайт http://zagrebun.ru . Там только контекстная реклама . Можно ли сделать еще и графическую в блоках ?(пример как на begun.ru или google.com ) Естественно нужно доработать сами блоки в которых это будет отображаться.

Тоесть в блоках , сбоку описания ссылки , чтобы была какая либо картинка загруженная рекламодателем . В блоке может быть от одной до 6 ссылок и описаний