Внедрение новых функций в скрипт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки234 просмотра
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Вот сайт http://zagrebun.ru . Там только контекстная реклама . Можно ли сделать еще и графическую в блоках ?(пример как на begun.ru или google.com ) Естественно нужно доработать сами блоки в которых это будет отображаться.

Тоесть в блоках , сбоку описания ссылки , чтобы была какая либо картинка загруженная рекламодателем . В блоке может быть от одной до 6 ссылок и описаний

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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