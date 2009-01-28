Нужен скрипт на ASP (не ASP.NET) скрипт должен рандомно брать строку из файла(путь до файла абсолютный) и выдавать на экран
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Требуется анимировать шапку сайта, а именно:
1. Логотип.
Сделать так чтобы он красиво переливался раз эдак в 5 сек.
2. Добавить на пустое поле фотографий . Эти фото разного размера, должны плавно плыть на разных планах с разной скоростью, но в одном направлении. Желательно учитывать наклон фонового рисунка чтобы фото двигались в той же перспективе (если это возможно). См. пример (primer.jpg) Максимальный размер фото в ширину 150-170px.
3. Фото должны подгружаться из внешней папки. Образцы фото прилагаются.
Срок 1 день.
p.s. За высокий класс исполнения — премия!
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