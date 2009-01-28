Анимировать шапку сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок254 просмотра
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Требуется анимировать шапку сайта, а именно:

1. Логотип.

Сделать так чтобы он красиво переливался раз эдак в 5 сек.

2. Добавить на пустое поле фотографий . Эти фото разного размера, должны плавно плыть на разных планах с разной скоростью, но в одном направлении. Желательно учитывать наклон фонового рисунка чтобы фото двигались в той же перспективе (если это возможно). См. пример (primer.jpg) Максимальный размер фото в ширину 150-170px.

3. Фото должны подгружаться из внешней папки. Образцы фото прилагаются.

Срок 1 день.

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15 лет назад
simplysmart
Denis 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
b_f_t_d
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
1 день
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