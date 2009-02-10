Прайс-лист в Битрикс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать ежедневно обновляемый прайс-лист как часть сайта на Битриксе, с возможностью заказа товаров прямо с сайта(отправление этого заказа на email).

Прайс-лист формируется из 1с-Торговля 7.7 и имеет более 5 тыс. позиций.

15 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$200
5 дней
Очень оперативно сделал все, что требовалось
Отлично поработали с Антоном, будем и дальше сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Требуется доработка сайта

    $50

    Собственно сам сайт www.imola.ru используется PHP+Smarty+MySQL 1. нужно реализовать модуль "вопрос ответ" бэк-энд и фронт-энд (без замедренностей в самом примитивном виде) 2. Внизу каждой страницы в подвале во фразе "Официальный дилер Chrysler, Jeep, Dodge компания "Имола" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт на ASP

    $10

    Нужен скрипт на ASP (не ASP.NET) скрипт должен рандомно брать строку из файла(путь до файла абсолютный) и выдавать на экран

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимировать шапку сайта

    $50

    Требуется анимировать шапку сайта, а именно: 1. Логотип. Сделать так чтобы он красиво переливался раз эдак в 5 сек. 2. Добавить на пустое поле фотографий . Эти фото разного размера, должны плавно плыть на разных планах с разной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Учет балллов за покупки

    Необходимо сделать модуль для joomla 1.0.x (на PHP) c функциями: - пользователь самостоятельно регистрирует покупку за что ему начисляются очки - возможность выбора пользователем приза по количеству набранных очков с автоматическим их списанием на указанную стоимость ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Синонимайзер на php

    Только для тех у кого уже есть написанные скрипты. От вас потребуется уточнить какой функционал реализован, от нас ТЗ по доработке под наши нужды. Предложения скрыты от других пользователей - функционал описывайте в проекте.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модули для Joomla

    $50

    Только для тех, кто имеет опыт работы с модулями Joomla. Собственно, что требуется: в joomla 1.0 есть модуль вывода кратких новостей - требуется разделить его на 2 модуля: 1 модуль должен выводить последнюю краткую новость полностью(с возможностью ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Встроить дизайн в два сайта на smarty.

    $300

    Задача: встроить дизайн в два сайта (шаблоны Smarty)(в одном сайте небольшие доработки верстки) и небольшая доработка сайта (собственный движок) Требования: знание php4, mysql, smarty, основы ООП, умение разбираться в чужом коде, Javascript. Работа нужна качественная и быстрая, ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для DLE

    Требуется специалист работающий с DLE. Написание модуль любой сложности. Указываем ссылки на работы. В личку не пишем!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно написать файлообменник

    $2500

    Задача следующая: Загрузка от неавторизованного пользователя не нужна, для закачки с аккаунта надо будет сделать несколько видов закачек, по http,по ftp, и возможность загрузки с удалённого сервера по url. Возможность создавать папки и перемещать файлы по ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрение новых функций в скрипт

    Вот сайт http://zagrebun.ru . Там только контекстная реклама . Можно ли сделать еще и графическую в блоках ?(пример как на begun.ru или google.com ) Естественно нужно доработать сами блоки в которых это будет отображаться. Тоесть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад