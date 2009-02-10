Прайс-лист в Битрикс

Нужно сделать ежедневно обновляемый прайс-лист как часть сайта на Битриксе, с возможностью заказа товаров прямо с сайта(отправление этого заказа на email).

Прайс-лист формируется из 1с-Торговля 7.7 и имеет более 5 тыс. позиций.