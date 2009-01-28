Задача для программиста на ASP

Wanted! Талантливый и способный программист на ASP, - хорошее знание технологии Microsoft AJAX обязательно (знание SQL подразумевается само собой).

Задача: программное решение по управлению корпоративным сайтом (переход с PHP на ASP+AJAX).

Выполнение работы возможно как по отдельному договору, так и в штате компании. Предложения Фрилансеров приветствуются, - обсуждаются все варианты (в том числе, если Вы работаете и в другом городе).

По всем вопросам и предложениям пишите на iTwo(собака)iiSteps.com

Ждем Ваших откликов!