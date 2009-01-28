Скрипт аналога Price.ru и market.yandex.ru

Написать скрипт или найти или привести в порядок мне не важно.)

Нужен скрипт сайта сравнени цен на отдельный товар с возможностью самостоятельной регистрации участников и оплаты (за переход в к ним). Только не как в оригинале, надо высылать прайс роботу и т.д., а просто существует отдельный не рушимый каталог товаров. На которые магазины предлогают свою стоимость и все.

В общем цель как market.yandex.ru

Потом вмонтировать в дизайн и настройка уже работы.

Работа не очень сложная и собрать скрипт можно за день при хорошем умении так что пожалуйста цену не ломите, я знаю стоимость.

С уважением.

Возможна предоплата.