Манипуляции с базой , нужен простой скрипт

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок287 просмотров
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Есть база интернет магазина с товарами.необходимо написать скрипт , который уменьшит все цены в таблице на коофициент и потом увеличит в определенных категориях обратно. Категорий около 30.Срочно.

15 лет назад
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LTD 
41 годЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-5)
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