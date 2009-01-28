Работа для профи по CMS Drupal!

Нуждаюсь в человеке, который является профессионалом в разработке сайтов на Друпале.

Есть сайт на Друпале, нужно изменить его структуру и навигацию. Возможно потребуется написание дополнительных модулей. ТЗ к сожалению нет, поэтому нужен человек из Москвы или М.О., чтобы была возможность личной встречи.

Бюджет до 500 $

Урл, если нужен скину в личку.

На все вопросы и предложения отвечу здесь или пишите в личку.