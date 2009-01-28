Движок для сателлитов

Приветствую всех! Нужен скрипт, которым можно было бы "проштамповать" все мои картинки в новостях на сайте, т.к. какая-то падла повадилась их нагло красть. Возможно такое даже есть уже готовое, но я не нашёл. Вообщем более подробно ...