Движок для сателлитов

Нужен программист с опытом разработки в Magento. Срочно. Администрирование и дизайн не нужны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Возможность создания на сайте статичных страниц типа "наши координаты", "о компании" и т.п.
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Жду предложений, вопросов и соображений.
С указанием сроков и цен.
Спасибо.
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