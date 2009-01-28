Скрипт штамповки копирайтов на картинках

Приветствую всех!

Нужен скрипт, которым можно было бы "проштамповать" все мои картинки в новостях на сайте, т.к. какая-то падла повадилась их нагло красть.

Возможно такое даже есть уже готовое, но я не нашёл. Вообщем более подробно тз:

Есть папка с картинками. Надо на каждую из картинок в правый нижний угол нанести попупрозрачную картинку с адресом моего сайта. Картинок там сотни три. Т.е. таким образом надо проштамповать уже добавленные картинки, при это не меняя их названия (в том числе формата) и размера (в пикселях).

Также желательно сделать текстовый файл, куда записывались бы уже проштампованные картинки, чтобы при следующем запуске скрипта он штамповал только свежедобавленные. Вот. Всё предельно просто, никакой привязки к кмс и т.д. мне не нужно, просто элементарный скрипт, котороый я закинул бы в папку на фтп - запустил через браузер - он всё проштамповал.

Сроки - разумные

Оплата - не знаю, предположу 200 рублей

Контакты - аська