Flash!Робот-змея!

Робот змея - может какая та электро змея или ещё что то,ползти она должна как настоящая по поврхности, препятсвия из камней - примерно по такой траектории как на рисунке.Саму змею можно сделать из квадратиков,если я правильно понимаю если её сделать по другому будит проблема с анимацией,голова квадратная,змею можно сделать какуюнибудь полосатую- тут как фантазия.Ещё такой момент мы кк бы с мотрим на неё сверху ,она ползёт оползая камне , но не просто ровно - а как бы с камеры котрая тоже шевилится или как то подругому может у вас фантазия сыграет лутчше я буду не против.Для красоты может вставить электронных элементов,типа биение сердца змеи, какие-нибудь красивые штуки в углах как в играх ,с космичческими бластерами,чтоб что-то блымало,изгибая себя и немного по-разному камни обползая,т.е. не так , что видно будет, что все время одинаково,она будет еще малость и варироваться - фантазия афтара тоже привествуется.

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