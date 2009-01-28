Написание простейшего движка для сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок302 просмотра
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Срочно требуется веб-программист либо человек, который сможет написать, симитировать (скопировать) движек (скрипты) с похожего сайта.

Задача:

написание (копирование) простейшего движка для сайта ескорт-услуг с возможностью добавления анкет и оплатой их добавления кодами карточек WMU, WMZ, Яндекс.деньги и прочее... либо альтернатива.

примеры сайтов:

http://escort-models.kiev.ua

http://sexbomb.com.ua

оплата:

Договорная. 50% до и 50% после завершение и сдачи работы. Способы: перевод на карточку (для Украины), либо перевод в Электронной валюте.

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15 лет назад
adminSL
Андрей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад