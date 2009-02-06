Создать флешку (конструктор)

Веб-программированиеЗавершен15 заявок365 просмотров
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Необходимо Создать флешку!

Представляет собой часть комнаты с изменяемым цветом пола,окна с подоконником,стен.

С возможностью открывания створки. Варианты окна есть во вложениях и как это должно выглядеть!

Портфолио обязательно!

Остальное при общении...

15 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отличный работник! Все делает во время, постоянно на связи, что важно! Очень терпеливый! Рекомендую!
Спасибо. Хороший заказчик. Рекомендую.
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