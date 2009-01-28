Исправления в скриптах трекера

Веб-программированиеЗакрытнет заявок114 просмотров
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Требуется исправить некоторые фразы в скриптах системы трекера. Объем работ не большой. Имеется тех. задание, которое по требованию предоставим.

Для получения Тех.зад. обращайтесь в Skype: nikolay.pitersky; или ICQ:394256394. P.S. проект ведет другой человек, поэтому сообщения в личке не дойдут.

15 лет назад
alexking
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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