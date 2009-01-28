Сайт знакомств

После раскодировки скрипта, он выдает ошибки, которые необходимо устранить. Скрипт на PHP. Пиши ваши расценки.
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Ищу человека для создания сайта знакомств: необходима база данных и вывод параметров из неё для поиска.
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