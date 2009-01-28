Электронный школьный дневник компонент joomla

$125
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки278 просмотров
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Исполнитель найден.

1. Админка:

1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами)

1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок можно было указать за что она получена. Так же к оценке может прилагаться комментарий (оставленный куратором или учителем лично)

1.3. Учителя связаны с предметами. Соответственно при выборе предмета должно указываться в каких классах он читается и кто ведёт.

1.4. Возможность импорта данных об оценках из .xls файла и базы access.

1.5. Экспорт из базы за указанный период (по умолчанию последняя рабочая неделя) в виде: нормер телефона родителя [разделитель] предмет: оценки (через запятую); предмет: оценки; ...

1.6. Возможность переводить учеников из класса в класс с сохранением возможности просматривать оценки за прошлые годы.

2.1.

Родители, ученики и учителя - это просто user'ы сайта. Их полные имена должны быть вынесены отдельно от "Имя пользователя" в Joomla

Так как юзеров на сайте может быть несколько сотен, хорошо бы, чтобы выбор родителя для учащегося шел через какое-нибудь pop-up окошко с возможностью автофильтра по первым буквам фамилии или хотя бы с алфавитным указателем.

3.1. Периоды обучения задаются индивидуально для каждого класса.

Фронтэнд:

4.

Возможность редактирования журнала куратором - с фронтенда.

4.1.

К каждой ячейке "дата" и "оценка" может прилагаться комментарий учителя и отдельно, тема.

4.2.

Заполнение оценок куратором в виде классного журнала - список учеников по предмету во времени, выбирается 1 предмет и ставятся оценки всем ученикам класса

4.3.

Добавить возможность определить пользователя как "учеником", так и "родителем" и "учителем" и "координатором" - последний как раз и сможет редактировать журнал (+ админы). Учителя могут только смотреть на всех учеников и давать комментарии к оценкам, но ни в коем случае их не вводить.

5.1. Возможность родителей просматривать оценки только своего ребенка.

5.2. Возможность учителя просматривать оценки всего класса в котором он ведёт хотя бы 1 предмет.

5.3. Координатор (+ админ) имеет возможность просматривать все оценки и добавлять новые (+ комментарии к оценкам)

6.1. Возможность ученика просматривать свои оценки.

6.2. По возможности сделать выделение оценок появившихся с момента последнего просмотра и выделить их.

Joomla
15 лет назад
Inviz_odessa
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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