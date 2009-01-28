Электронный школьный дневник компонент joomla

Версия 1.0.15 Есть русская версия сайта Есть полный перевод (вернее будет через 1-2 дня) Надо сделать кнопочку в меню или любом другом но удобном месте RU-ENG Ну и чтобы в админке возможность на том и на том ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исполнитель найден.
1. Админка:
1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами)
1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок можно было указать за что она получена. Так же к оценке может прилагаться комментарий (оставленный куратором или учителем лично)
1.3. Учителя связаны с предметами. Соответственно при выборе предмета должно указываться в каких классах он читается и кто ведёт.
1.4. Возможность импорта данных об оценках из .xls файла и базы access.
1.5. Экспорт из базы за указанный период (по умолчанию последняя рабочая неделя) в виде: нормер телефона родителя [разделитель] предмет: оценки (через запятую); предмет: оценки; ...
1.6. Возможность переводить учеников из класса в класс с сохранением возможности просматривать оценки за прошлые годы.
2.1.
Родители, ученики и учителя - это просто user'ы сайта. Их полные имена должны быть вынесены отдельно от "Имя пользователя" в Joomla
Так как юзеров на сайте может быть несколько сотен, хорошо бы, чтобы выбор родителя для учащегося шел через какое-нибудь pop-up окошко с возможностью автофильтра по первым буквам фамилии или хотя бы с алфавитным указателем.
3.1. Периоды обучения задаются индивидуально для каждого класса.
Фронтэнд:
4.
Возможность редактирования журнала куратором - с фронтенда.
4.1.
К каждой ячейке "дата" и "оценка" может прилагаться комментарий учителя и отдельно, тема.
4.2.
Заполнение оценок куратором в виде классного журнала - список учеников по предмету во времени, выбирается 1 предмет и ставятся оценки всем ученикам класса
4.3.
Добавить возможность определить пользователя как "учеником", так и "родителем" и "учителем" и "координатором" - последний как раз и сможет редактировать журнал (+ админы). Учителя могут только смотреть на всех учеников и давать комментарии к оценкам, но ни в коем случае их не вводить.
5.1. Возможность родителей просматривать оценки только своего ребенка.
5.2. Возможность учителя просматривать оценки всего класса в котором он ведёт хотя бы 1 предмет.
5.3. Координатор (+ админ) имеет возможность просматривать все оценки и добавлять новые (+ комментарии к оценкам)
6.1. Возможность ученика просматривать свои оценки.
6.2. По возможности сделать выделение оценок появившихся с момента последнего просмотра и выделить их.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть сайт с шаблоном Extremities 2 February 06 RocketTheme Template Задача: убрать все лишнее, включая навороты с текстом, не задев ядро.. оформление бэкгр должно быть как на варианте green Ваши предложения? Оплата WMR.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется выполнять php скриптВеб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется исправить некоторые фразы в скриптах системы трекера. Объем работ не большой. Имеется тех. задание, которое по требованию предоставим. Для получения Тех.зад. обращайтесь в Skype: nikolay.pitersky; или ICQ:394256394. P.S. проект ведет другой человек, поэтому сообщения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Доброе время суток! Имеется скрипт popunder нужно его доделать подробности в аську 438236052 сюда не пишите отвечать тока в аську будуВеб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать крутилку 3Д изображений на Flash на основе набора фреймов, сфотографированных/отрендеренных вокруг обьекта Основные требования к конечному продукту: 1. Zoom in\out колесом мышки 2. Затухание движения 3. Прелоадер 4. Возможность подгрузить другие изображения без перезагрузки плейераВеб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Дано: форум на движке yaBB 2.1 с множеством Задача: сделать апгрейд до последней версии Условия: сохранить посты, категории, форумы, юзеры и пр. что было в оригинале От вас нужно только две вещи: 1. Знание PERL ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать скрипт для Webasyst Shop-Script, который умеет парсить данные с Яндекс.Маркет. Суть работы скрипта: Я указываю точную ссылку на товар (или сразу несколкьо ссылок), например, http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1584075 Указываю из какой категории в магазине этот товар. Нажимаю Ок и скрипт ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать Flash шапку для сайта Пишите в icq 411970485Веб-программирование25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть скрипт каталога постельного белья. К нему нужно прикрутить скрипт для добавления новостей, контактной инфы и т.д. Должны быть возможность добавления текстовой информации, фотографии, прикрепления доковских или раровских файлов. Скрипт написан на php...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад