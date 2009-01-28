Модуль вывода новостей (галерей) на DLE

Только Беларусь. Нужен программист для разработки проекта на базе Codeignitor. Оплата адекватная. Подробности по почте [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно зделать качественный модуль вывода новостей (галерей) для DLE. аналог как на сайте Xuk.ru
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