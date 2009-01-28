Разработка серверной части

Необходим программист для написания скриптов или серверной части. Очень желательно php.

Краткий функционал.

- Реализация смс доступа к закрытой области сайта.

- Автоматический прием оплаты через MoneyBookers, WebMoney, E-gold, Yandex.Deньги, RuPay, E-passporte и другие системы платежей с приоритетом на США и Европу.

- Прием определенного вида информации от "мобильного клиента" и распределение по разделам.

Стоимость обговаривается. Бартерные условия оплаты.