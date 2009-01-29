Создание ICQ бота

$50
Веб-программированиеЗавершен9 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим простой ICQ бот, который на любые обращения к нему отвечает вшитой фразой. Аналог автоответчика.

15 лет назад
zaha
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
shaddy
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Все сделал быстро, цену не накручивал, на глупые вопросы реагировал терпеливо. Хороший исполнитель!
Хорошо описал ТЗ, вовремя и без вопросов оплатил работу. очень приятно работать с этим человеком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Флеш галерия (очень простая, пример есть)

    $50

    Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсинг

    $100

    Нужна спарсеная база московских фирм с сайта yell.ru База должна быть в формате mysql и содержать строки: номер фирмы(любой уникальный), название фирмы, адрес (без названия города и индекса), телефон, метро, название рубрик(-и) в которых находится фирма.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка серверной части

    Необходим программист для написания скриптов или серверной части. Очень желательно php. Краткий функционал. - Реализация смс доступа к закрытой области сайта. - Автоматический прием оплаты через MoneyBookers, WebMoney, E-gold, Yandex.Deньги, RuPay, E-passporte и другие системы платежей с приоритетом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль

    $20

    Нужно написать модуль для oscommerce vam sts Модуль для работы с курсами валюты. 1. Разные валюты для разных категорий товаров. 2. Разный курс валют для разных категорий товаров. 3. Сумму по курсу не зависимо от категории ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать модуль "Контакты" в Joomla

    $10

    Необходимо сделать небольшой модуль, вернее он даже есть готовый, работающий на версии 1.0.* необходимо, чтобы огн заработал в версии 1.5.8. Для профи дел на 15 минут. icq: 221767. Сделать необходимо прямо сейчас

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад