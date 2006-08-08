Требуется редактор/копирайтер корпоративного блога. Мы предоставляем список тем, вы пишете текст (при необходимости подобрав доп. информацию в сети). Для начала будет необходимо 1 сообщение в неделю объемом от 0.5 до 1.5 страниц А4. Пока на ...