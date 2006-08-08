BeeGee

Андрей Демидов BeeGee

 
34 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Python/Django, MySQL, Linux

PythonMySQLLinuxDjango

  • Редактор/копирайтер корпоративного блога

    Требуется редактор/копирайтер корпоративного блога. Мы предоставляем список тем, вы пишете текст (при необходимости подобрав доп. информацию в сети). Для начала будет необходимо 1 сообщение в неделю объемом от 0.5 до 1.5 страниц А4. Пока на ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннермейкер

    Для долгосрочного сотрудничества. Присылайте примеры, сроки, цены.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$600
10 баллов
14 лет назад
Редактор/копирайтер корпоративного блога
Андрей - отличный заказчик. Всегда на связи, задание - чёткое, оплата - своевременная и адекватная. Очень довольна нашим сотрудничеством, с удовольствием продолжу его. Всем рекомендую этого заказчика!
Работаем с Мариной над несколькими крупными проектами вот уже 2 месяца - все отлично. Инициативна, пунктуальна, грамотна. Рекомендую.
Ответный отзыв
Victorian_Lady
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Редактор/копирайтер корпоративного блога
Заказчик оплатил выполнение тестового задания,оплатой осталась довольна. Советую сотрудничать с ним!)
Сотрудничеством с Алиной довольны - работа была выполнена в полном объеме и в установленный срок.
Ответный отзыв