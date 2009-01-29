Создать электронную базу журнала

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок275 просмотров
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Необходимо создать электронную базу журнала, журнал выходит еженедельно, все подробности и техническое задание можно получить связавшись по icq (377-832-644) или по телефону 8(093)632-33-91

15 лет назад
Sharkysha_
Юля Юля 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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