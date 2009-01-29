Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...
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Необходимо создать электронную базу журнала, журнал выходит еженедельно, все подробности и техническое задание можно получить связавшись по icq (377-832-644) или по телефону 8(093)632-33-91
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