Доработка сайта на DLE

Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...
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Есть проект на dle 7.0, все новости на который добавляют пользователи. Необходимо дать возможность пользователям использовать метки (tags) в своих сообщениях. Также в шаблоне нужно вывести облако меток. Желательно – 3d.
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