Нужно модифицировать Javascript

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки234 просмотра
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Необходимо модифицировать скрипт выпадающего меню http://www.brandspankingnew.net/specials/ajax_autosuggest/ajax_autosuggest_autocomplete.html (версия 2.1.3) так, чтобы при наличии результатов автоматически выбирался первый пункт в выпадающем списке.

Javascript
15 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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