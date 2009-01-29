Написание скрипта на PHP.

Требуется решение для следующей технической задачи на PHP:

Нужно сделать графическое приложение позволяющее выполнять следующие операции с массивами: удаление нужного одного элемента, вставка элемента в требуемую позицию, поднять элемент на одну позицию вверх, опустить элемента на одну позицию вниз.

(т.е. должно быть дерево массива с кнопками возле каждого узла/элемента: (удалить, добавить, вверх, вниз))

Массив с вложенной структурой (внутри ассоциативного массива).

Пример массива в прикрепленном файле в zip архиве.

Пример в серриализованном виде, чтобы получить исходный массив требуется запустить следующий код:

$filename = "array.ser";

$handle = fopen($filename, "r");

$contents = fread($handle, filesize($filename));

fclose($handle);

$array = unserialize($contents);

if (!$array) {

$__ret = str_replace("\\","",$contents);

$array = unserialize($__ret);

}

var_dump($array);

?>

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