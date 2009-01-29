Написание скрипта на PHP.

Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется решение для следующей технической задачи на PHP:
Нужно сделать графическое приложение позволяющее выполнять следующие операции с массивами: удаление нужного одного элемента, вставка элемента в требуемую позицию, поднять элемент на одну позицию вверх, опустить элемента на одну позицию вниз.
(т.е. должно быть дерево массива с кнопками возле каждого узла/элемента: (удалить, добавить, вверх, вниз))
Массив с вложенной структурой (внутри ассоциативного массива).
Пример массива в прикрепленном файле в zip архиве.
Пример в серриализованном виде, чтобы получить исходный массив требуется запустить следующий код:
$filename = "array.ser";
$handle = fopen($filename, "r");
$contents = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
$array = unserialize($contents);
if (!$array) {
$__ret = str_replace("\\","",$contents);
$array = unserialize($__ret);
}
var_dump($array);
?>
Оставляйте ваши срок и цену.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Подключить биллинговую систему (merchant system) DalPay.com для оплаты через карты типа VISA для англоязычного сайта написанного на Python с Django . Обязательно требование - хорошее знание Пайтона (Питона), Django, понимать инструкции на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать электронную базу журнала, журнал выходит еженедельно, все подробности и техническое задание можно получить связавшись по icq (377-832-644) или по телефону 8(093)632-33-91Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин по продаже цифровых товаров (пин -кодов пополнения мобильной связи, электронных книг....) Продажа товаров в магазине должна проходить в автоматическом режиме с многовенной доставкой, сразу после поступления денег на счет. Все платежи должны проходить ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходим простой ICQ бот, который на любые обращения к нему отвечает вшитой фразой. Аналог автоответчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужна спарсеная база московских фирм с сайта yell.ru База должна быть в формате mysql и содержать строки: номер фирмы(любой уникальный), название фирмы, адрес (без названия города и индекса), телефон, метро, название рубрик(-и) в которых находится фирма.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно кое что настроить - переделать - поправить - добавить в движке oscommerce. Нужен хорошо разбирающийся в нем спец.Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим программист для написания скриптов или серверной части. Очень желательно php. Краткий функционал. - Реализация смс доступа к закрытой области сайта. - Автоматический прием оплаты через MoneyBookers, WebMoney, E-gold, Yandex.Deньги, RuPay, E-passporte и другие системы платежей с приоритетом ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Ищу человека для создания сайта знакомств: необходима база данных и вывод параметров из неё для поиска.Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
После раскодировки скрипта, он выдает ошибки, которые необходимо устранить. Скрипт на PHP. Пиши ваши расценки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад