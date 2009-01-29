Работа для человека со знаниями PHP

Добрый день, Периодически возникает 403 ошибка и сайт не доступен. Помогите решить эту проблему а также необходимо проверить сайт на уязвимость, посмотреть еще ошибки. Спектр работ разнообразный: перенести сайт на новый хостинг, установить статистику(желательно cnstats), ускорить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки модуля в одной программер нужен человек со знанием PHP
работы на 1 час
потом буду давать работу постоянно если сработаемся
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется создать скрипт для размещения комментариев в блогах LiveJournal и т.п. Срочно. Подробности в личку. С выполнившим успешно задание возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.Закрыт15 лет назад
Здравствуйте, нужен виртуальный браузер (с возможностью работать через прокси) Суть: Клиент сидит во внутренней сети. весь доступ закрыт(кроме внутреннего сайта) Заходит на внутренний сайт - видит информ страницу и здесь же миниброузер через который может серфить.(этот минибраузер отправляет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется написать граббер блогов, который грабил бы информацию из блогов (посты, комменты) в базу данных и генератор (постер) в блоги, который создает фактически копию блога. ТЗ по запросу. Разработка php + sql От Вас сроки выполнения. С ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Все кто способен написать парсер контента ДЛЕ сайтов отпишитесь по цене, далее обговорим все подробности в ICQ!Завершен15 лет назад
На битрикс парсер написать т3 в приложениеВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется подработать скрипты магазина Webasyst (бывший Shop-Script) под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru/webasyst сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков в большую сторону ...Завершен15 лет назад
Написать клиент на Delphi, сервер на PHP. Протокол обмена XML-RPC. нужен только пример когда клиент формирует и отправляет запрос на сервер, который например складывает 2 числа, и отправляет ответ клиенту. тот его получает и выводит ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть проект на dle 7.0, все новости на который добавляют пользователи. Необходимо дать возможность пользователям использовать метки (tags) в своих сообщениях. Также в шаблоне нужно вывести облако меток. Желательно – 3d.Завершен15 лет назад
- $100
1. На входе даем скрипту CSV текст 2. Задаем шаблон генерации поста для RSS 3. Генерим превью-картинки 4. На выходе – RSS Подробности в аттачеВеб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад