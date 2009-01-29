Работа для человека со знаниями PHP

Здравствуйте, нужен виртуальный браузер (с возможностью работать через прокси) Суть: Клиент сидит во внутренней сети. весь доступ закрыт(кроме внутреннего сайта) Заходит на внутренний сайт - видит информ страницу и здесь же миниброузер через который может серфить.(этот минибраузер отправляет ...