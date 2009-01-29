Работа для человека со знаниями PHP

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок363 просмотра
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Для разработки модуля в одной программер нужен человек со знанием PHP

работы на 1 час

потом буду давать работу постоянно если сработаемся

PHP
15 лет назад
alfahost
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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