XML-сайтмап для самописного каталога в joomla

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Нужен простой скрипт , который генерирует sitemap.xml - всех товаров самописного каталога.

Joomla
15 лет назад
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LTD 
41 годЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-5)