Интернет-магазин на Magento

Внести поправки которые описаны ниже в магазин http://test.opticstore.ru

Требуется знание технологии ZF и оболочки Magento.

Техническое задание:

1) Добавить кнопку «Главная» на верхнюю панель (как это сделать написано описании http://www.magentocommerce.com/wiki/how-to/add_home_link_to_menu_bar)

2) Откорректировать модуль новостей и статей (cms_new.phtml, cms_articles.phtml), разделить отображение новостей и статей в установленном модуле (описание модуля: http://www.magentocommerce.com/boards/viewforum/10684/ http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/13143/ )

3) Добавить каталог по категориям и субкатегориям на отдельную страницу как на примере: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/allproducts/ , а также кнопку ссылку на этот каталог в верхнее меню после кнопки главная

4) Добавить фильтр по производителям в блок под большим баннером на главной странице, как на странице: http://www.boutique.ru/

5) Исправить мелкие ошибки в footer, не отображается картинка RSS, в ie7 строка соскакивает.

Интересует стоимость и сроки работы.

Спасибо.