Установить мод на phpbb3

Несмотря, на то, что я не очень четко поставил задачу, и тем усложнил работу, Миша смог разобраться в проекте и достойно его завершить. Хороший профессионал. + сделал то,чего от него не требовалось.Причем бесплатно. Моя оценка 10+ из 10.Очень доволен. Рекомендую.