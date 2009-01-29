Установить мод на phpbb3

Веб-программированиеЗавершен3 заявки126 просмотров
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Вообщем вот мод:

http://phpbb3.smika.net/mods.php?project=2&download=latest

Надо поставить сейчас.

пиши цену (минимальную пожалуйста) и аську.

PHP
15 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Garlix-Mine
Михаил 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Несмотря, на то, что я не очень четко поставил задачу, и тем усложнил работу, Миша смог разобраться в проекте и достойно его завершить. Хороший профессионал. + сделал то,чего от него не требовалось.Причем бесплатно. Моя оценка 10+ из 10.Очень доволен. Рекомендую.
Парень хороший. Приятный в общении, понимающий. В проблемах пытается помочь, и найти альтернативное розрешение проблемы. Оплатил сразу! Оценка 10 из 10! Советую!