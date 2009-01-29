Незначительная доработка сайта+вбивка каталога

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок170 просмотров
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Требуется внести небольшие правки сайт на php и вбить каталог. Работа срочная надо сделать желательно к утру.

Желательно оставляйте свой телефон для более быстрой связи.

15 лет назад
internetlux
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)