Htaccess под nginx

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Добрый день.

На сайте стоит антилич.

Раньше работал апач теперь поставили nginx

htaccess раньше выглядел так

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.*$ [NC]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !http://(www.)?site1\.ru/.*piter\.html$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !http://(www.)?site2\.ru/.*piter\.html$

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f

RewriteRule ^(.*)$ http://site1.ru/antileech_ww/download.php?file=$1 [R]

Хотелось бы получить рабочий код с соблюдением всех этих правил для nginx

Nginx
15 лет назад
MO-HAX
Юрий 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-1)