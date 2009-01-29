Oscommerce vam

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Есть магазин на Oscommerce vam edition нужно:

1. Дописать модули доставки и оплаты для Украины

2. SEO - оптимизация

3. Натянуть шаблон от Монстров или другой.

15 лет назад
zemma
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад