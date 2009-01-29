Требуется человек, для программирования нестандартных хаков, аддонов, модулей для DLE, vBulletin, IPB. Интересует разработка и интеграция решения. знания - php,mysql,ajax Большой плюс, если вы можете верстать валидный кроссбраузерный html. На данный момент есть задачи: DLE: френдлента, система репутации на ...
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Есть магазин на Oscommerce vam edition нужно:
1. Дописать модули доставки и оплаты для Украины
2. SEO - оптимизация
3. Натянуть шаблон от Монстров или другой.
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