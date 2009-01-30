Создание веб интерфейса/ веб сервера программы

Исполнитель выбран: http://www.duotek.ru/

Первыми (и удивительно быстро) справились с решением проблемы Август Реклама http://rada.ru/ - эти ребята просто гении в своём деле!

Но проблема в том что их утилита базируется и работает на dotNet, а этот хостинг поодерживает не всякий хостингер, а у Дуотек на любом MY SQL.

Спасибо всем кто заинтересовался и потратил время на изучение программы.

Все ключи которые я выслал потенциальным разработчикам будут блокированы, искреннее спасибо за ваше участие.