Создание веб интерфейса/ веб сервера программы

Веб-программированиеЗакрытнет заявок818 просмотров
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Исполнитель выбран: http://www.duotek.ru/

Первыми (и удивительно быстро) справились с решением проблемы Август Реклама http://rada.ru/ - эти ребята просто гении в своём деле!

Но проблема в том что их утилита базируется и работает на dotNet, а этот хостинг поодерживает не всякий хостингер, а у Дуотек на любом MY SQL.

Спасибо всем кто заинтересовался и потратил время на изучение программы.

Все ключи которые я выслал потенциальным разработчикам будут блокированы, искреннее спасибо за ваше участие.

15 лет назад
germess
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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