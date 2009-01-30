Создание веб интерфейса/ веб сервера программы

Требуется человек, для программирования нестандартных хаков, аддонов, модулей для DLE, vBulletin, IPB. Интересует разработка и интеграция решения. знания - php,mysql,ajax Большой плюс, если вы можете верстать валидный кроссбраузерный html. На данный момент есть задачи: DLE: френдлента, система репутации на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исполнитель выбран: http://www.duotek.ru/
Первыми (и удивительно быстро) справились с решением проблемы Август Реклама http://rada.ru/ - эти ребята просто гении в своём деле!
Но проблема в том что их утилита базируется и работает на dotNet, а этот хостинг поодерживает не всякий хостингер, а у Дуотек на любом MY SQL.
Спасибо всем кто заинтересовался и потратил время на изучение программы.
Все ключи которые я выслал потенциальным разработчикам будут блокированы, искреннее спасибо за ваше участие.
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