Заказ для KillOrDie - Установка СЕО мода.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка104 просмотра
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Нужно установить Сео мод для phpbb3

15 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Garlix-Mine
Михаил 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Прекрасная работа! Быстро и профессионально предложил решение задачи, оказавшейся гораздо сложнее, чем на первый взгляд. Не потребовал ни аванса, ни доплаты за больший объем работы. Меня результат удовлетворил гораздо раньше, чем его. Уже после оплаты он несколько дней доводил скрипт до совершенства. Почти круглосуточно на связи. Очень доволен, что угадал с выбором исполнителя. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
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