База данных победителей лотереи + админка + поиск

Исполнитель выбран: http://www.duotek.ru/ Первыми (и удивительно быстро) справились с решением проблемы Август Реклама http://rada.ru/ - эти ребята просто гении в своём деле! Но проблема в том что их утилита базируется и работает на dotNet, а этот хостинг ...