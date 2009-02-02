Доработка компонента Phoca Download для Joomla

Компонент - добавление на сайт ссылок для скачивания файлов.

посмотреть можно здесь - http://www.noclub.ru/index.php/mp3-ftp/category/2-

что нужно:

1. добавить в админке опцию:

а) чтобы можно было после названия микса выводить любой HTML код - простой текст, текст с тегами, вставка картинки и т.д.

ЛИБО

б) выбор чекбоксом стиля музыки (7-8 позиций). В итоге выводится ссылка на сам микс, за ним стиль музыки в виде картинки (8 картинок с названиями стилей залиты на фтп)

2. после каждого микса вставлять флеш-плеер (типа uppod.ru) для прослушивания данного микса.

Пожалуйста, все предложения с ценами оставляйте здесь, а не в личке.