Доработка компонента Phoca Download для Joomla

Требуется внести изменения в БД (MySQL. PHP), добавить доп поля в формы, поменять цвета, сделать более удобную навигацию, сделать простой электронный документооборот, внести изменения в форум, сделать более мощный поиск по БД, в будущем запланировано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компонент - добавление на сайт ссылок для скачивания файлов.
посмотреть можно здесь - http://www.noclub.ru/index.php/mp3-ftp/category/2-
что нужно:
1. добавить в админке опцию:
а) чтобы можно было после названия микса выводить любой HTML код - простой текст, текст с тегами, вставка картинки и т.д.
ЛИБО
б) выбор чекбоксом стиля музыки (7-8 позиций). В итоге выводится ссылка на сам микс, за ним стиль музыки в виде картинки (8 картинок с названиями стилей залиты на фтп)
2. после каждого микса вставлять флеш-плеер (типа uppod.ru) для прослушивания данного микса.
Пожалуйста, все предложения с ценами оставляйте здесь, а не в личке.
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