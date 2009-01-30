Защита картинок в инетернет магазине

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок306 просмотров
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Есть два магазина joomla+virtuemart, фото товаров нужно защитить "водным знаком".

15 лет назад
denis_ko
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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