Нужен флеш-баннер для сайта blogger.com.ua

Идея: сделать его в стиле газетной рекламы 30-х годов (можно видеть в современных фильмах по мотивам американских комиксов) - крутящаяся подлетающая издалека газета фиксирующаяся на крупном заголовке новости).

Печатный станок печатает газеты.

Сегодня в Народном Блоггере!

Свежие новости!

И далее - берем название новостей из RSS и вставляем в текст новости, который демонстрируется в подлетающей газете. ЧТобы при появлении новой статьи она автоматически отображалась в баннере.

Что-то в таком стиле. Нужен креатив и хорошее исполнение. Элементы можно сделать в рисованном стиле, или в стиле больших иконок XP.

Нужно красивое исполнение элементов и хорошая динамика.

Желательно чтобы у исполнителя были примеры, которые можно посомтреть.