Подправить Баг на ДЛЕ

Веб-программированиеЗавершен5 заявок131 просмотр
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Значит суть проблемы такова.....

Я на своем сайте, book-portal.ru поставил форум, если набирать в адресной строке forum.book-portal.ru не работает, а работает только по ссылке с сайта ( при чем если в ссылке забит адрес, такой как будет описан далее) либо по адресу forum.book-portal.ru/index.php.... так вот мне сказали, что проблема в файле .htacce самой библиотеки....

и еще

при регистрации на форуме, после заполнения всех полей 75% при нажатии на кнопку зарегистрироваться, он выдает ошибку БД, а при обновлении страницы сообщает, что такое мыло уже есть в БД и юзер не может быть зарегенин.......

За то спам-боты регаются и флудят на ура.....

Господа, помогите разобраться с косяком, желательно за небольшие деньги, ибо их нет, но небольшая сумма будет :)

15 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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studioDenison
Россия
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