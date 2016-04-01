Подправить Баг на ДЛЕ

Требуется внести изменения в БД (MySQL. PHP), добавить доп поля в формы, поменять цвета, сделать более удобную навигацию, сделать простой электронный документооборот, внести изменения в форум, сделать более мощный поиск по БД, в будущем запланировано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Значит суть проблемы такова.....
Я на своем сайте, book-portal.ru поставил форум, если набирать в адресной строке forum.book-portal.ru не работает, а работает только по ссылке с сайта ( при чем если в ссылке забит адрес, такой как будет описан далее) либо по адресу forum.book-portal.ru/index.php.... так вот мне сказали, что проблема в файле .htacce самой библиотеки....
и еще
при регистрации на форуме, после заполнения всех полей 75% при нажатии на кнопку зарегистрироваться, он выдает ошибку БД, а при обновлении страницы сообщает, что такое мыло уже есть в БД и юзер не может быть зарегенин.......
За то спам-боты регаются и флудят на ура.....
Господа, помогите разобраться с косяком, желательно за небольшие деньги, ибо их нет, но небольшая сумма будет :)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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