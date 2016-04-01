Подправить Баг на ДЛЕ

Значит суть проблемы такова.....

Я на своем сайте, book-portal.ru поставил форум, если набирать в адресной строке forum.book-portal.ru не работает, а работает только по ссылке с сайта ( при чем если в ссылке забит адрес, такой как будет описан далее) либо по адресу forum.book-portal.ru/index.php.... так вот мне сказали, что проблема в файле .htacce самой библиотеки....

и еще

при регистрации на форуме, после заполнения всех полей 75% при нажатии на кнопку зарегистрироваться, он выдает ошибку БД, а при обновлении страницы сообщает, что такое мыло уже есть в БД и юзер не может быть зарегенин.......

За то спам-боты регаются и флудят на ура.....

Господа, помогите разобраться с косяком, желательно за небольшие деньги, ибо их нет, но небольшая сумма будет :)