Нужен прелоадер на (AJAX) одной части страницы.

Требуется внести изменения в БД (MySQL. PHP), добавить доп поля в формы, поменять цвета, сделать более удобную навигацию, сделать простой электронный документооборот, внести изменения в форум, сделать более мощный поиск по БД, в будущем запланировано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужен скрипт предварительной загрузки на Аяксе для одной части страницы т.е. когда человек добавил информацию и нажал кнопку добавить у него вся страница не перегружалась, а только одна часть. И во время загрузки (добавление инфы в БД или загрузка картинки) показывается прелоадер (динамическая картинка), а когда все загрузилось пишеться что-то или подгружается следующий скрипт.
Я сам программист только PHP, мне нужен сам скрипт и ICQ консультации по его настройке и установке, я сам его установлю.
Сайта для которого все это нужно еще нет в онлайн, если очень нужно могу выслать ту часть в которой нужно это все установить.
Напишите цену за услуги. И ваш ICQ, чтоб я смог сразу связаться с вами.
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