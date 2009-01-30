Нужен прелоадер на (AJAX) одной части страницы.

Всем привет.

Нужен скрипт предварительной загрузки на Аяксе для одной части страницы т.е. когда человек добавил информацию и нажал кнопку добавить у него вся страница не перегружалась, а только одна часть. И во время загрузки (добавление инфы в БД или загрузка картинки) показывается прелоадер (динамическая картинка), а когда все загрузилось пишеться что-то или подгружается следующий скрипт.

Я сам программист только PHP, мне нужен сам скрипт и ICQ консультации по его настройке и установке, я сам его установлю.

Сайта для которого все это нужно еще нет в онлайн, если очень нужно могу выслать ту часть в которой нужно это все установить.

Напишите цену за услуги. И ваш ICQ, чтоб я смог сразу связаться с вами.