Написать скрипты для сайта на флеше

Значит есть организация nnn. у них есть старый сайт, что делали им год назад и есть новый сайт что мы им недавно реализовали во флаше. Сайты диаметрально отличаются друг от друга, если в первом было на очень много текстов то второй наоборот реализован с минимальеым кол-вом текста, вместо подробнейших текстов используется наглядные 3д мултики.

Вопрос в том, что руководству компании жалко того текстового объема, что имеется на старницых старого сайта, а так как все это заложено в базу данных мускула необходимо переделать исходники таким образом, чтобы они бы конектились бы к базе выводили бы список меню вообщем сделали бы так, чтобы сайт стал бы динамичным