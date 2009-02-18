igoryan81

Игорь Конев igoryan81

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
25 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать дизайн сайта
всё ок, спасибо
Заказывал у этого фрилансера дизайн сайта.Работу выполнил качественно и быстро.Моментально выполнялись все пожелания и исправления.Очень доволен.Рекомендую.
Ответный отзыв
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Нужны тексты для сайта под разные ключевики.
Игорь - хороший заказчик. Адекватное ТЗ и оплата в срок. Рекомендую для сотрудничества.
Работа выполнена на высоком уровне.Все было сделано как надо и точно в срок,а в некоторых случаях, при возникших дополнениях,моментально,за что отдельное Спасибо.Рекомендую для работы любой сложности! P.S. После добавления статей автора сайт попал по нужным ключевикам на первое место.Оказывается слишком много зависит от текста,а точнее от копирайтера.
Ответный отзыв
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Нужны тексты для сайта под разные ключевики.
Четкая задача и своевременная оплата, что радует!
Все исполнено очень грамотно и без всяких вопросов.Человек понимает толк в своем деле.Очень профессионально.Продолжаем работать!
Ответный отзыв
khrustal
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Создание дизайна визитки
Было приятно работать с Игорем. Корректировки вносились четко и понятно. Моментально была произведена оплата. Рекомендую!
Заказывал дизайн визитки.Сделано все супер ,причем без всяких вопросов!Рекомендую.
Ответный отзыв
krab
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Создание yml файла
Очень дружелюбный и надежный заказчик. Можно положиться, никаких проблем с оплатой не было.
Работа проделана моментально и отлично.Плюс решено еще несколько вопросов которые я давно не мог решить.Отдельное спасибо за скорость!
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