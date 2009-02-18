Нужен редизайн сайта kidkreslo.ru. Сайт простой,все на html,тематика детские компьютерные кресла.В принципе лучше сохранить пропорции.Фон желательно сделать белым.......хотя зависит от Вашей выдумки.
- $150Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужны текст под определенные страницы.Тематика мебель,а точнее детские компьютерные кресла.Сайт будет затачиваться под определенные ключевики например :кресла для школьника или школьный стул.Под каждый ключевик свой текст.Каждый текст около 1000 символов!Текст будет разещен на www.kidkreslo.ru .Нужно ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен дизайн сайта по тематике офисная мебель,важные категории это офисные кресла,компьютерные столы,офисные стулья ,а вообще каталог продукции будет как на www.stulmarket.ru .К сожалению с финансами туго,так что дорого не предлагать.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно создать дизайн визитки для сайта www.kidkreslo.ru Визитка просто будет отдаваться каждому покупателю при покупке.Цветная,односторонняя!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно создать YML файл для работы в яндекс маркете.Сайт простой на html без баз данных www.kidkreslo.ru. Товара мало,около 40 позицийВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад